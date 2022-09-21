Экономист Кондратьев допустил, что Евросоюз может ввести предельные биржевые цены на газ

Европа может ввести потолок биржевых цен на газ из-за роста стоимости котировок. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал заместитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. По данным лондонской биржи ICE, в среду на торгах цены на газ росли на 6,3%, котировки колебались на уровне $2117 за тысячу кубометров.

«Я не исключаю, что Еврокомиссия может в каком-то виде ввести потолок цен на газ на бирже. Цены на бирже могут быть директивно установлены. Например, в 500 евро за тысячу кубометров. Таким образом, Европе не придется давить на крупных поставщиков – например, на Норвегию, и заставлять ее снизить цены на газ», — рассказал Кондратьев.

По его словам, установление потолка цен выглядит вероятным сценарием.

«Даже при $1000 за тысячу кубометров прожить зиму достаточно тяжело. В прошлом году в Европе были достаточные запасы газа плюс были поставки по долгосрочным контрактам. Если цены на газ для потребителей будут выше 1000 евро за тысячу кубометров, Европа пойдет на лимит», — считает Кондратьев.

Он добавил, что потолок цен можно установить на уровне отдельных стран или на уровне Евросоюза в целом.

«Венгрия, например, на протяжении последних трех месяцев установила предельные цены на бензин. И они ниже, чем в соседних странах», — отметил экономист.

По словам Кондратьева, правительство при установлении лимита должно будет ввести механизм компенсаций газовым компаниям.