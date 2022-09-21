Глава Минэка Решетников заявил о спаде инвестицию в экономику России во втором полугодии

В Минэкономразвития ожидают, что в 2022 году по итогам второго полугодия спад инвестиций в Россию составит 2%. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников во время заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Во втором полугодии нам вряд ли удастся сдержать такую плюсовую динамику. Поэтому мы ожидаем некоторого снижения в целом по году. Но думаем, что это будет в пределах 2%», — отметил Решетников.

По его словам, если учитывать текущую ситуацию, то этот показатель вполне неплохой. При этом уже в 2023 году будет небольшой процесс восстановления, но все еще в небольшой отрицательной зоне.

Он добавил, что в 2024 году уже будет возобновление роста инвестиций в российскую экономику. При этом рост инвестиций будет выше роста ВВП.

14 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит возобновить заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). После этого станет возможным привлечь в экономику страны ₽14 трлн к 2024 году.