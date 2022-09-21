В ЦБ заявили, что работа с цифровым рублем будет схожа с наличными деньгами

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Цифровой рубль будет вводиться в оборот по аналогии с наличными средствами. Об этом заявили в Банке России, передает ТАСС.

«Цифровой рубль будет вводиться в обращение по аналогии с наличными деньгами: банки будут получать у Банка России цифровые рубли в обмен на средства со своих корсчетов. Процесс введения цифрового рубля в обращение будет постепенным и контролируемым», — отметил регулятор.

В ЦБ добавили, что основная задача состоит в предоставлении эффективного средства платежа, которое повысит качество услуг на платежном рынке. При этом будут задействованы различные программы финансовой грамотности ради увеличения информированности населения.

По данным регулятора, влияние на ликвидность банков со стороны цифрового рубля будет постепенным. При этом могут быть применены ограничения на остатках счетов цифровых рублей, чтобы избежать неконтролируемого оттока средств.

17 сентября сооснователь блокчейн-проектов Joys Digital, генеральный директор АО «Динект Евразия» Андрей Михайлишин в разговоре с агентством ФАН заявил, что с приходом на российский рынок цифрового рубля все платежи будут работать круглосуточно и в режиме реального времени. Кроме того, по его словам, государство с помощью этого нововведения сможет отслеживать эффективность тех или иных стимулирующих мер поддержки.

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