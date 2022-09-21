Импортеры электронных сигарет пожаловались на таможню из-за доплаты акцизов

Крупный дистрибутор электронных средств доставки никотина (ЭСДН) Babylon Vardex Group обратился в арбитражный суд Москвы с заявлениями о признании незаконными действий Центральной акцизной таможни (ЦАТ), которая потребовала выплатить акциз за содержащуюся жидкость. Об этом пишет «Коммерсант».

Главный юрист ООО «Бабилон» Артем Шевелин пояснил, что таможенные органы помимо уплаченного акциза на устройство потребовали оплатить акциз на жидкость, которой пропитан испаритель. Требования касаются товара, ввезенного в 2020–2022 годах, их размер не раскрывается. Предварительные заседания по искам назначены на сентябрь—октябрь.

В ЦАТ заявили, что все мероприятия, которые проводятся с ЭСДН, идут в соответствии с законом. В Минфине же отметили, что жидкость для ЭСДН подлежит обложению акцизом. При этом нет никакой разницы, находится ли она в комплекте или поставляется отдельно.

Эксперты рынка добавили, давление на участников рынка лишь выдавливает игроков в серую зону, делая легальный бизнес невыгодным как для поставщиков, так и для продавцов. Однако текущая ситуация требует того, что было проведено межведомственное совещание для обсуждения вопроса исключения потенциального двойного налогообложения.

9 августа Министерство промышленности и торговли России предложило досрочно завершить эксперимент по маркировке никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина и запустить обязательную маркировку этой продукции досрочно, с 1 ноября 2022 года.