МСП снизила ставки по всем льготным госпрограммам кредитования

Снижены ставки по всем льготным госпрограммам кредитования Корпорации МСП. Так, ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования снизились до 4% для малых и микропредприятий и до 2,5% – для среднего бизнеса.

При этом максимальная ставка льготного кредита по программе «1764» теперь составляет 10,25%. Предельная ставка по кредитной программе «ПСК» уменьшилась до 10,5%. Отмечается, что снижение ставок стало возможно благодаря изменению ключевой ставки Банка России.

Как рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, сейчас наблюдается большой запрос на доступные кредитные продукты.

«Благодаря снижению ставок государственные программы станут более привлекательными для предпринимателей. На сегодня самая популярная государственная кредитная программа — «1764» для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Программа действует с 2019 года и на текущий момент по ней сформирован кредитный портфель в объеме около 900 млрд рублей по более, чем 50 тысячам кредитных соглашений», — сказала она.

Замминистра подчеркнула, что донастройка программ для малого и среднего бизнеса продолжается.

Совместная программа Минэкономразвития РФ, Банка России и Корпорации МСП запущена 25 августа и действует для производственных предприятий, а также компаний в сфере транспортировки и хранения, гостиниц. Кредит от 50 млн рублей под 2,5 и 4% годовых по этой программе предприниматели могут получить в 48 банках.

Также более чем в 100 банках предоставляются кредиты по программе «1764», реализуемой в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Максимальная ставка по программе на текущий момент составляет не более 10,25% годовых.

Кроме того, по программе «ПСК» малый и средний бизнес может получить заемные средства на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов в 59 банках-партнерах. Кредиты по льготным ставкам доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме тех, кто занимается производством и продажей подакцизных товаров. Кредитование доступно от 3 миллионов рублей. С начала года было выдано 4,2 тысячи кредитов на 98 миллиардов рублей.

«По программе инвестиционного кредитования ставки достигли минимального уровня, таких продуктов никогда не было на рынке. Только такой уровень ставок позволяет реализовывать инвестиционные проекты, создавать новые производства и рабочие места. Мы видим огромный запрос бизнеса на помощь в структурировании сделок, всего за неделю мы получили более 100 заявок от предпринимателей, у которых есть инвестиционные проекты, но им нужна помощь в их «упаковке», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также подчеркнул, что при нехватке или отсутствии залога предприниматели могут воспользоваться поручительствами и гарантиями Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций.

В августе министр экономического развития России Максим Решетников на совещании с вице-премьерами под руководством председателя правительства Михаила Мишустина рассказал о расширении доступа малого и среднего бизнеса к льготным инвестиционным кредитам для запуска и модернизации производств.