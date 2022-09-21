Минфин собирается оценить влияние импортозамещения и контрсанкций на госзакупки

Минфин хочет пересмотреть подходы к оценке закупочных программ госкомпаний в разрезе их конкурентности, в частности влияния на них контрсанкций и импортозамещения. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на письмо Минфина в правительство, где ведомство просит скорректировать «закупочные» директивы госкомпаниям в соответствии с новыми требованиями импортозамещения и контрсанкций.

Минфин предлагает госкомпаниям отчитываться как о конкурентных и неконкурентных закупках, так и о соотношении «вынужденных» закупок у единственного поставщика с числом неконкурентных закупок в целом.

По данным издания, такой подход может поспособствовать появлению у Минфина данных о госзакупках компаний, которых до этого не было у ведомства. Речь идет о том, что после весенних послаблений, когда госкомпании могли не публиковать данные о закупках, государство потеряло половину данных о госзакупках.

В Минфине же стали отрицать связь новой директивы и закрытие информации о госзакупках. При этом как может вырасти эффективность и прозрачность закупочных программ с помощью новых правил, в ведомстве не уточнили.

В начале сентября РБК со ссылкой на заявление Минпромторга писал, что приоритет российских товаров над иностранными для закупок государственных компаний должен быть закреплен на законодательном уровне. Ограничения должны быть внесены в закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц».