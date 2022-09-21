В России на маркетплейсах выросло число продавцов iPhone, привезенных по параллельному импорту

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После легализации параллельного импорта в России число продавцов iPhone на маркетплейсах резко выросло. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, число продавцов устройств Apple на Wildberries выросло на 61% с мая, когда площадка разрешила продавать технику, ввезенную по модели параллельного импорта. На остальных торговых площадках не наблюдают стремительного роста продавцов, но отметили на серьезный рост продаж продукции Apple.

В публикации отметили, что iPhone сейчас продаются на маркетплейсах дешевле, чем в розничных магазинах. При этом источник издания на рынке электроники указал, что небольшие магазины не собираются получать технику через дистрибуторов, так как это дорого. Кроме того, остановка поставок iPhone привела к тому, что дистрибуторы стали предлагать лишь уже завезенный товар.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что на технику Apple распространяется всемирная гарантия. При этом неважно у кого было куплено устройство, компания все равно выполняет все свои обязательства, хоть и поставки в Россию были остановлены. Однако не до конца ясно, будет ли Apple софинансировать расходы на ремонт в авторизированных сервисных центрах. Также есть вероятность приобретения на маркетплейсе восстановленного устройства вместо нового.

20 сентября глава Минэкономразвития России Максим Решетников на совместном заседании комитетов Госдумы по экономической политике и контролю заявил, что более 1,3 млн т товаров прибыло в страну в рамках параллельного импорта.

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