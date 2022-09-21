РБК: экспорт смартфонов из КНР в Россию с марта вырос почти в пять раз

Экспорт телефонов и смартфонов из Китая в Россию с марта вырос почти в пять раз. Такие данные приводит китайская таможня, с которыми ознакомился РБК.

После января и февраля текущего года экспорт смартфонов из КНР снижался и постепенно начал расти только в начале лета. Однако еще в июле он был почти на 30% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

В августе объем экспорта телефонов и смартфонов из Китая в КНР вырос на 5,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и достиг $421 млн. В количественном выражении – это 2,9 млн штук, что в 4,8 раза выше по сравнению с мартом.

Отмечается, что почти три четверти из указанного объема ($308 млн) в августе приходилось на экспорт смартфонов, остальное — беспроводные устройства для автомобилей, рации и так далее.

Ранее аналитики определили, что большинство гаджетов в топ-5 самых продаваемых смартфонов за весну 2022 года в России — смартфоны китайской компании Xiaomi под брендом Redmi.