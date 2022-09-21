В ЦБ Армении рассказали о ситуации с обслуживанием карт «Мир»

ЦБ Армении: банки будут самостоятельно решать вопрос с обслуживанием карт «Мир»

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Коммерческие банки Армении будут самостоятельно принимать решения относительно обслуживания карт российской платежной системы «Мир». Об этом заявили в Центральном банке Армении в ответ на запрос Общественного телевидения, сообщает ТАСС.

«Коммерческие банки самостоятельно управляют своими рисками, в том числе связанными с санкциями», — отметили в ЦБ.

Регулятор также сообщил, что если возникнут изменения, то клиентов уведомят об этом.

Ранее ряд армянских СМИ сообщили о прекращении обслуживании карт «Мир» в стране.

19 сентября турецкие банки Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать карты «Мир». такое решение последовало после заявлений Минфина США о возможных санкциях за использование российской платежной системы.

Посольство России в Турции рекомендовало российским туристам во время пребывания в республике пользоваться наличной валютой.

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