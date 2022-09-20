Россия нарастила экспорт угля в Китай в августе после европейского эмбарго

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Россия увеличила объемы поставок угля в Китай на 15% в сравнении с показателями июля — до 8,4 млн тонн. В годовом выражении рост составил 57%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные таможни КНР.

Наращивание поставок в азиатскую страну произошло после вступления с 10 августа в силу эмбарго Евросоюза на импорт российского угля. После этого основным покупателем сырья стал Китай, обойдя по этому показателю Индию. По данным агентства CoalMint, импорт российского угля в страну в августе достиг рекордных 2,3 млн тонн, из которых 1,8 млн тонн пришлись на поставки энергетического угля.

По словам руководитель отдела аналитических исследований «Альфа-банка» Бориса Красноженова, Китай резко нарастил импорт российского угля из-за его относительно низкой стоимости. Скидка на сырье продолжает оставаться на уровне около 65–70% к австралийским аналогам на базисе FOB.

Несмотря на увеличение поставок российского угля в Азию объемы добычи на внутреннем рынке постепенно сокращаются. Так, Кузбасс, который является основным регионом по этому показателю, в августе снизил его на 11,2% год к году, до 18,2 млн тонн. При этом поставки сырья упали по всем направления, включая западное (-1,3 млн тонн) и восточное (-200 тыс. тонн).

20 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность разрешить перевозку угля из России для обеспечения энергетической безопасности в мире. В перечень важных товаров, по которым следует смягчить ограничения, также вошли: удобрения, древесина и некоторые цементные изделия.

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