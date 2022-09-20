Reuters: США рассчитывают, что все больше банков будут отказываться от системы «Мир»

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

США надеются, что все большее число банков в мире будет отказываться работать с российской платежной системой «Мир», передает Reuters, ссылаясь на представителя администрации Соединенных Штатов высокого ранга.

Чиновник прокомментировал информацию о том, что турецкие банки Denizbank и Is bankasi прекратили работать с данной платежной системой.

По его словам, шаги, которые предприняли эти финансовые организации, являются очень здравыми.

«Отключение от «Мира» — один из лучших способов защитить банк от риска санкций, который возникает в результате ведения бизнеса с Россией. Мы ожидаем, что еще больше банков отключится от «Мира», поскольку они не хотят рисковать и оказаться на неправильной стороне, когда дело касается санкций коалиции», — сказал представитель американской администрации.

Ранее сообщалось, что такое решение Denizbank и Is bankasi последовало после заявлений Минфина США о возможных санкциях за использование российской платежной системы.

До этого стало известно о проблемах туристов с оплатой услуг некоторых отелей картами «Мир». В Альянсе туристических агентств настоятельно рекомендовали россиянам брать в Турцию наличные и не рассчитывать на карты.

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