Российский рынок акций обвалился почти на 9%

Российский рынок акций закончил основные торги вторника, 20 сентября, максимальным с 24 февраля падением — на 8,84%, свидетельствуют данные Московской биржи.

К закрытию основной торговой сессии рублевый индекс Мосбиржи упал на 8,84%, до 2215,67 пункта, долларовый РТС — на 9,31%, до 1154,17 пункта.

Этот обвал российского рынка акций стал самым сильным с 24 февраля 2022 года. Тогда этот рынок обрушился на 33,3%.

20 сентября индекс Мосбиржи в ходе торгов опускался ниже 2200 пунктов впервые с 9 августа.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что дальнейшее развитие ситуации на российском фондовом рынке будет зависеть от общей политической обстановки. Например, если все же объявят мобилизацию, но она будет локальной, акции и индексы могут восстановиться, указал он.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что во вторник Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет поправок в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс. Первое чтение прошло в июле. Депутаты одобрили введение понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Также предложено ввести новые статьи в УК — «Добровольная сдача в плен» и «Мародерство».