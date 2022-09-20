Credit Suisse: благосостояние России сравнялось с показателями США за 1908 год

Размер благосостояния России в настоящее время соразмерим с американским показателем 1908 года, и до 2026 года будет расти так же, как в США с 1908 по 1912 год. Об этом говорится в 13-м ежегодном отчете Global Wealth Report 2022, опубликованном на сайте швейцарского банка Credit Suisse (CS).

«Размер благосостояния России сейчас соразмерим с американским показателем 1908 года, и до 2026 года будет расти так же, как в США с 1908 по 1912 год», — говорится в докладе.

В нынешнем отчете аналитики Credit Suisse осветили такой аспект, как ретроспективный сравнительный анализ благосостояния разных стран. Так, общий размер благосостояния Европы в 2021 году составил $106 трлн, что равняется благосостоянию США в 2016-м.

Однако конфликт на Украине замедлит темпы роста этого показателя в ближайшие годы. Наибольшего прогресса в этом плане добилась экономика Китая, где рост благосостояния с 2000 по 2021 год оказался таким же, как в США за 80 лет с 1925 года. При этом аналитики Credit Suisse предположили, что азиатская страна за следующие пять лет достигнет уровня благосостояния в $119 трлн.

По среднему размеру благосостояния на душу взрослого населения во всем мире лидирует Швейцария — $696,6 тыс. на человека. Следом расположились США ($579 тыс.) и Гонконг ($552,9 тыс.). В целом средний уровень благосостояния в мире в 2021 году достиг $87 489 — на 8,4% выше, чем в 2020-м.

8 сентября пресс-служба Банка России опубликовала «Обзор рисков финансовых рынков», согласно которому россияне во втором квартале 2022 года нарастили объем переводов денег за границу. Существенную часть переводов граждане нашей страны совершили в дружественные страны. При этом число операций с переводом денежных средств в недружественные юрисдикции за это время снизилось до 13,5% относительно 42,8% во втором квартале 2021 года.