Guardian: ЕС выбрасывает 153 млн тонн еды в год на фоне продовольственного кризиса

Евросоюз выбрасывает 153 млн тонн еды в год — намного больше, чем импортирует. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на доклад европейской организации FeedBackEU.

Исследование было проведено на основе данных Программы ООН по окружающей среде и Всемирного фонда дикой природы. Согласно приведенным в нем оценкам, ежегодно в ЕС выбрасывается около 153 млн тонн продовольствия, что вдвое превышает предыдущие оценки и на 15 млн тонн больше, чем импортируется (в 2021 году в ЕС было поставлено почти 138 млн тонн продовольствия).

При этом нерациональное потребление продуктов оказывает влияние и на окружающую среду, отмечается в исследовании, составляя не менее 6% всех выбросов парниковых газов на территории ЕС. Всего уничтожается около 20% произведенных в ЕС продуктов.

«Масштабы отходов вызывают еще большее беспокойство, если учесть, что 33 млн человек в блоке могут позволить себе качественное питание через день», — отмечается в докладе.

По информации The Guardian, ожидается, что в этом году страны ЕС выдвинут предложения о сокращении пищевых отходов на 50% к 2030 году.

Ранее газета The Times со ссылкой на специалистов Банка международных расчетов писала, что при отказе от нефти из России может начаться глобальный продовольственный кризис.