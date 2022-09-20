ЕРАИ: букмекеры стали закрывать пункты приема ставок из-за снижения полугодовой выручки

Выручка букмекерских компаний от пунктов приема ставок за полгода снизилась на 17,4%. Это стало причиной закрытия некоторых точек фирм в России, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ).

Структура сборов букмекеров за последние полгода изменилась. По итогам второго квартала 2022 года наличные поступления составили 12,95 млрд рублей, что почти в четыре раза ниже сборов от оплат по картам (3,3 млрд рублей). Кроме того, сократились на 22,8% и наличные сборы — по итогам четвертого квартала 2021 года на них приходилось 16,8 млрд рублей.

По данным геосервиса 2ГИС, с начала 2022 года по сентябрь количество точек приема ставок на картах крупнейших городов России сократилось на 9,5% — с 972 в январе до 880 в сентябре. Причем почти половина всех офисов (422) располагаются в Москве. Но и этот показатель просел — в начале года «наземных» пунктов букмекеров в столице было на 10,6% больше (472).

12 июля аналитики рекламного программатика Platforma представили результаты исследования, согласно которому интерес россиян к онлайн-букмекерам вырос на 24% по сравнению с показателями 2021 года. Больше всего ресурсы букмекеров были востребованы в Москве и Московской области — 15% от общего числа интересующихся подобными ресурсами граждан. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 5%, а замкнул тройку Красноярский край (3,3%).