Аналитик Мустаев счел неизбежными валютные интервенции в России

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Закупки валюты на нефтегазовые расходы в начале осени, о чем ранее заявляли в Министерстве финансов, являются неизбежным решением. Слова аналитика, портфельного управляющего УК «Открытие» Руслана Мустаева приводит «Лента.ру».

Валютные интервенции необходимы для стабилизации курса рубля и возвращения его к целевым показателям. Тем не менее на данный момент этого так и не произошло. Однако в обозримом будущем такое решение вполне возможно, считает Мустаев.

«Мы считаем, что валютных интервенций не избежать <....> Профицит бюджета все меньше и меньше, соответственно деньги Минфину нужно откуда-то получать», — заявил Мустаев.

В качестве одного из вариантов для реализации валютных интервенций аналитик допустил возможность сбора налога на прибыль с нефтегазового сектора. Другой способ — искусственное поднятие курса рубля.

18 сентября Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин допустил повышение курса доллара до конца 2022 года до 100 рублей. Этому могут способствовать ряд факторов. Среди ключевых — глобальная рецессия, новые санкции против России, резкое сокращение платежного профицита и геополитическое обострение.

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