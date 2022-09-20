Мишустин: правительство сверстало бюджет на 2023 год с дефицитом 2,9 трлн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство сверстало федеральный бюджет на 2023 год с дефицитом 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. Его слова на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период передает РИА «Новости».

Мишустин также уточнил, что в 2024 году дефицит бюджета ожидается на уровне 1,4% ВВП, а в 2025-м — 0,7% ВВП. По его словам, правительство планирует покрывать его в основном за счет внутренних заимствований.

«Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 трлн рублей, в ней уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства. Расходы около 29 трлн рублей», — сообщил премьер-министр.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщал, что для покрытия дефицита бюджета правительство России планирует собрать с поставщиков сырья около 1,4 трлн рублей в 2023 году за счет роста вывозных пошлин и ставок НДПИ.