Разработчики микропроцессорной техники получили льготный кредит на 200 млн рублей от МСП Банка

МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, выдал льготный кредит в размере 200 млн рублей новосибирской компании «Микропроцессорные технологии». Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.



Кредит по ставке 3% годовых предоставлен МСП Банком отечественному разработчику микропроцессорной техники в рамках постановления правительства № 469 о льготном кредитовании высокотехнологичных предприятий малого и среднего бизнеса.

Кредиты по данной программе выдаются на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств сроком до трех лет. Максимальный размер кредита — 500 миллионов рублей.

В федеральном бюджете на субсидирование таких льготных кредитов в ближайшие три года предусмотрено почти 4 млрд рублей.

«Финансовый инструмент по льготному кредитованию высокотехнологичных инновационных компаний новый и был запущен в рамках федерального проекта «Взлет от стартапа до IPO». Заявки на льготное кредитование подаются через Цифровую платформу МСП.РФ», — сообщил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

Он уточнил, что на поддержку в рамках федерального проекта могут рассчитывать компании, работающие как минимум в одном из 16 приоритетных направлений.

«Отмечу, что воспользоваться данным продуктом можно только у нас», — добавил Засельский.

Финансовая поддержка пойдет на развитие одного из проектов НПП «Микропроцессорные технологии». Новосибирская компания специализируется на разработке, реализации и обслуживании современной микропроцессорной техники. Основной продукцией предприятия является релейная защита и автоматика — микропроцессорные устройства, предназначенные для энергетической промышленности.

В МСП Банке уточняют, что в рамках постановления правительства № 469 административные структуры регионов также оказывают поддержку субъектам МСП. Так, например, Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области предоставляет необходимую помощь компании «Микропроцессорные технологии». А Гарантийный фонд НСО (организация запрещена в России) стал поручителем этого предприятия по обязательствам.