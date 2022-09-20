«Молдовагаз» просрочил платеж «Газпрому» за поставки в сентябре

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Газораспределительное предприятие «Молдовагаз» не выплатило в установленный срок авансовый платеж «Газпрому» за потребление в сентябре. Операция должна была быть проведена не позже 20 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы молдавской энергетической компании.

«Накануне внешнему поставщику был перечислен транш в размере $9,67 млн, а также дополнительно $2 млн в качестве авансовой оплаты за первую половину сентября. При этом суммарная цифра необходимого трансферта за указанный период составляет $35,89 млн», — говорится в сообщении.

При этом «Молдовагаз» продолжает взаимодействовать с «Газпромом» по поводу продолжения бесперебойных поставок топлива в республику. Кроме того, компания также находится в постоянном контакте с правительством Молдавии, которое ранее при трудных обстоятельствах оказывало финансовую поддержку энергетическому предприятию, заключили в пресс-службе предприятия.

19 сентября «Молдовагаз» запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) разрешение увеличить на 31,5% внутренние тарифы на газ, приобретаемый у «Газпрома». Это было обусловлено значительным повышением закупочных цен на сырье. В ближайшее время, согласно просьбе компании, внутренние тарифы на газ для конечных потребителей должны увеличиться до 26 675 леев за тысячу кубических метров.

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