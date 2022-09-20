Белла Златкис покинет правление Сбербанка

Заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис выйдет из состава правления по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

«Наблюдательный совет Сбербанка удовлетворил просьбу о выходе из состава Правления по собственному желанию заместителя Председателя Правления Сбербанка Беллы Златкис», — говорится в заявлении Сбербанка.

Сама Златкис, комментируя свое решение, отметила, что занимала пост зампреда правления банка 18 лет.

«Считаю, что пришло время дать возможность проявить себя на уровне Правления новому поколению лидеров, поэтому приняла решение выйти из его состава», — сказала она.

Белла Златкис занимает пост заместителя председателя правления в Сбербанке с 2004 года. До этого, в 2000–2004 годах, она занимала должность заместителя Министра финансов РФ, а перед этим занимала различные позиции в Минфине РФ и РСФСР. За свою карьеру она была отмечена званием «Заслуженный экономист РФ».

Ранее появились сообщения СМИ о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин попросил у российского президента Владимира Путина разрешения на переход со своей должности на работу в «Яндекс». Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.