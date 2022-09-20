Банк России заявил о рисках для экономики при быстром росте необеспеченного потребкредитования

Банк России указал на риски для экономики России в случае роста необеспеченного потребкредитования. Об этом сообщается в докладе регулятора.

«В случае если банки продолжат опережающим темпом наращивать потребительское кредитование, корпоративный сектор столкнется с дефицитом кредитных ресурсов, рост экономики будет ниже, а кредитное качество – хуже», — отметили в регуляторе.

В докладе добавили, что ситуация также усложняется из-за того, что растет число закредитованных заемщиков, которые максимально уязвимы в случае финансовых проблем.

Там также указали на то, что для снижения возможных рисков необходимо ввести количественные ограничения на необеспеченные потребкредиты.

В начале сентября ТАСС со ссылкой на бюллетень Банка России «О чем говорят тренды» сообщил, что текущие темпы роста потребительских цен в России в предстоящие месяцы вырастут с поправкой на сезонность.

До этого РБК со ссылкой на статистику аналитической компании Frank RG писал, что рынок необеспеченного кредитования в июле после провала с марта по май и слабого роста в июне почти вернулся к уровням начала 2022 года.