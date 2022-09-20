Канцлер Австрии Нехаммер считает нецелесообразным введение новых санкций против РФ

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РИА «Новости»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил журналистам, что введение новых санкций против РФ является нецелесообразной мерой на данный момент, так как ранее принятые ограничения пока не проявили себя в полную силу. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы приняли много санкций. Сейчас мы должны увидеть эффект от этих санкций, и пока они не будут столь действенными, как мы того ожидали, было бы ошибкой думать о новых санкциях», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который находится в данный момент в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что страны Европейского союза должны прекратить разговоры о новом пакете антироссийский санкций. По его мнению, новые санкции против России лишь обострят энергетический кризис в Европе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Санкции против России
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