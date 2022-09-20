Ле Пен назвала антироссийские санкции в энергетической сфере абсурдным решением

Глава фракции «Национального объединения» в нижней палате парламента Франции Марин Ле Пен высказала мнение, что антироссийские санкции в энергетической сфере являются абсурдным решением, которое может привести французов к нищете. Об этом она заявила в эфире радиостанции France Inter.

«Я считаю санкции в сфере энергетики абсурдным решением», — сказала Ле Пен.

По ее словам, они несут серьезную угрозу нищеты для граждан Франции «ввиду взрывного роста цен на энергоносители».

Ле Пен также подчеркнула, что западные санкции только усиливают Россию, делая ее богаче, поэтому их нужно отменить во избежание препятствий для импорта энергоносителей.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Евросоюза должны прекратить разговоры о новом пакете антироссийский санкций, чтобы не обострять энергетический кризис в Европе.