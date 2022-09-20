CNN Turk: в ноябре могут стартовать прямые авиарейсы из России на Северный Кипр

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Прямые авиарейсы из России в Турецкую республику Северного Кипра могут стартовать в ноябре этого года. Об этом сообщает телеканал CNN Turk cо ссылкой на источники.

«По информации, полученной из дипломатических источников, российские коммерческие рейсы вскоре будут осуществляться напрямую между Россией и Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК), возможно, через туроператора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские власти уже дали на это свое согласие, однако переговоры между Анкарой и Москвой все еще продолжаются.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Москвы в Дубай с 1 октября.

Также с октября в России вновь откроется прямое авиасообщение с двумя странами Карибского региона — Кубой и Венесуэлой.

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