Глава комитета бундестага по энергетике заявил о необходимости диалога с Россией

Глава комитета бундестага по энергетике, представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил о необходимости диалога с Россией для преодоления энергетического кризиса, сообщает ТАСС.

«После того, как Россия десятилетиями оставалась надежным поставщиком, сотрудничество в области энергетики оказалось на низшей точке. Я вижу одно из решений этой проблемы в переговорах между Россией и Германией. Речь должна идти о том, как найти решение для обеспечения энергоснабжения ФРГ. Разумеется, «Северный поток — 2» тоже должен быть одной из тем [таких переговоров]», — заявил Эрнст.

Ранее Немецкий федеральный банк (Бундесбанк) предупредил об усилении экономического спада в стране зимой.

До международных санкций на долю России приходилось порядка 40% поставок природного газа в Европу. Однако после ввода западных ограничений и решения «Газпрома» о полном прекращении поставок по трубопроводу «Северный поток — 1», по которому сырье направлялось в ФРГ, объемы экспорта российского газа в ЕС резко сократились.