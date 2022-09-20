Судовладельцы из России сократили закупки флота в 20 раз в 2022 году

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Российские судовладельцы перестали размещать заказы на производство нового флота, уменьшив размер контрактов в денежном выражении в период с января по сентябрь 2022 года в 20 раз. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.

«Российский бизнес перестал размещать заказы на новый торговый и пассажирский флот — с января по сентябрь 2022 года количество новых лизинговых контрактов по морским и речным гражданским судам уменьшилось в денежном выражении почти в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметили в публикации.

По данным издания, объем рынка лизинга в деньгах за полгода упал на 94%, с 65 до 4 млрд руб. При этом сделки на приобретение судов еще заключались в начале 2022 года, но после этого прекратились. В частности, это связано с антироссийскими санкциями, когда возник дефицит комплектующих, а западные порты перестали обслуживать российские суда.

По словам источника газеты, если новых заказов в отрасли по программе импортозамещения не будет, то в ней просто не будет смысла. Кроме того, так и не будет реализована программа, которая предполагает масштабную модернизацию флота.

12 сентября агентство Bloomberg сообщило, что владельцы нефтяных танкеров начали массово закупать суда, способные перевозить грузы в ледяных водах. Речь идет, в том числе, о кораблях для перевозки российского сырья.

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