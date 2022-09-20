Ученые обнаружили новый неуязвимый для антител гибрид «Омикронов»

Необычный гибридный вариант коронавируса, зародившийся в Индии и состоящий из двух линий «омикрона», обнаружили ученые, сообщают «Известия», ссылаясь на данные в международных базах.

В материале говорится, что из расшифровок генома этого варианта ученые выяснили, что его часть происходит от «Кентавра», которому в микробиологии присвоили кодовый номер BA.2.75, а другая часть генома «химерного» вируса принадлежит новому варианту BJ.1.

В настоящее время штамм «Кентавр» циркулирует более чем в десяти странах мира, включая Канаду, Нидерланды, Великобританию, Германию и США.

«Шум о BJ.1 начался в первых числах августа, когда из Индии начали загружать геномы коронавируса из семейства «Омикрона» BA.2, но сразу с 13 новыми мутациями в шипах, которые должны были сделать этот штамм почти неуязвимым к антителам», — рассказал газете ученый-генетик Дмитрий Прусс.

Он добавил, что постепенно в базах начали появляться геномы из других стран, но за пределами Азии их пока найдено мало. Это говорит о том, что вирус не получил широкого распространения. Ученый пояснил, что на прошлой неделе о BJ.1 вспомнили снова, когда на континентах начали появляться гибридные вирусы. Начало генома у таких штаммов принадлежит BJ.1, а конец — «Кентавру».

За первые два дня после открытия нового гибрида «Кентавра» с BJ.1 ученые обнаружили его в Сингапуре, Нью-Йорке и Израиле.

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус сказал, что подобные штаммы, как и варианты с некоторым мутациями, характерными для разных подвидов «омикрона», будут появляться и дальше, и антитела действительно могут плохо их распознавать.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что коронавирусная пандемия осталась позади.