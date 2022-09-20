МИД Венгрии призвал Евросоюз прекратить разговоры о новом пакете санкций против России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который находится в данный момент в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что страны Европейского союза должны прекратить разговоры о новом пакете антироссийский санкций. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Сийярто, новые санкции против России лишь обострят энергетический кризис в Европе.

»Евросоюз должен прекратить упоминания восьмого пакета санкций и указания на те меры, которые сделают еще глубже кризис с поставками энергоносителей», — считает он.

Ранее Петер Сийярто заявил, что успех нынешней сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций будет зависеть от того, сможет ли она помочь предотвратить конфликт на Украине. По его словам, организация в данный момент стоит перед одним из важнейших испытаний за все время своего существования.

Министр признался, что венгерская делегация на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН намерена отстаивать отказ от предложений, которые затягивают и углубляют конфликт на Украине, и направление усилий на достижение мира.