The Times: отказ от российской нефти приведет к масштабному продовольственному кризису

При отказе от нефти из России может начаться глобальный продовольственный кризис. Об этом пишет The Times, ссылаясь на экспертов Банка международных расчетов (БМР).

В БМР предупредили, что планы европейских стран по отказу от российского топлива могут привести к широкому использованию зерна в качестве биотоплива. Это, в свою очередь, вызовет еще больший рост дефицита продовольствия, который начался после начала спецоперации на Украине. Также это решение окажет побочное действие на мировую экономику в виде роста цен на сырую нефть.

«Постоянно высокие цены на нефть могут оказать давление на цены на зерновые и масличные культуры в сторону повышения за счет их более широкого использования. Ценовые изменения, касающиеся этих культур, которые являются основными кормами для скота, могут быстро отразиться на других ценах на продовольствие», — отметили в публикации.

По данным издания, глобальные поставки продовольствия нарушились из-за того, что Украина не может отправлять из своих портов удобрения и сельхозкультуры из-за спецоперации.

В БМР указали, что рост цен на энергоносители и продовольствие привел к рекордной инфляции в большинстве стран. Поэтому необходимо уверенно повышать процентные ставки ради того, чтобы успокоить рост инфляции.

16 сентября агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение директора московского бюро ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Олега Кобякова сообщило, что число голодающих людей в мире за три года — с 2019 года — достигло 828 млн. Он уточнил, что в 2021 году с «отсутствием доступа к безопасной питательной пище» столкнулись около 2,3 млрд людей на планете. Это на 350 млн человек больше, чем в 2019 году.