Производители электроники снизили интерес к работе с вузами по подготовке специалистов

Доля заинтересованных производителей электроники в подготовке специалистов из вузов снизилась до 47% в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка электроники и результаты опроса консорциума «Базис».

В исследовании отметили, что в 2021 году доля заинтересованных российских компаний, которые взаимодействовали с вузами для подготовки кадров, была на уровне 77%. Уже в этом году их число резко снизилось до 47%. По словам источника издания, снижение интереса компаний связано с тем, что производители не хотят выделять бюджеты на подготовку специалистов, которые могут потом покинуть предприятие.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что компаниям для подготовки всего одного специалиста из числа выпускников вузов необходимо потратить в среднем 1 млн руб. в год. В эту сумму входит оплата работы преподавателей, аренда жилья и стипендия. При этом России нужны новые технологи и конструкторы, но такие специалисты выходят всего из нескольких вузов.

Аналитики посчитали, что отечественные разработчики не готовы постоянно вкладываться в подготовку кадров, когда они нужны в данный момент. Например, чтобы вести в проект хорошего специалиста нужно всего пару месяцев. Однако для выпускника вуза потребуется минимум год, так как у него еще недостаточно навыков.

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