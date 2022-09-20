Fars: Иран начнет покупать у России 9 млн кубометров газа каждый день

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Bela Szandelszky/AP

Иран может покупать для своих нужд и своповых поставок около 9 млн кубометров газа у России ежедневно уже в ближайшее время. Об этом сообщает Fars, ссылаясь на отчет иранского министерства нефти.

«Иран в рамках соглашения между «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией вскоре начнет закупать у России газ для собственных нужд и своповых поставок в другие страны. Объем ежедневных закупок составит 9 млн кубометров газа», — отметили в публикации.

По данным агентства, поставки газа в Иран будут идти через Азербайджан. Кроме того, планируется покупка 6 млн кубометров газа ежедневно для своповых поставок в виде СПГ в другие страны.

Там также добавили, что «Газпром» и Иранская национальная нефтяная компания в июле подписали соглашение о сотрудничестве на $40 млрд. Речь идет о разработке месторождений, а также реализации СПГ-проектов и постройке газопроводов.

В конце августа агентство Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler сообщило, что «внушительная флотилия» с иранской нефтью может выйти на мировой рынок при восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ослаблении санкций со стороны США.

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