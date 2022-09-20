НТИ: почти треть продуктов в России, идущих с поля на прилавок, оказываются на свалке

Ответственный секретарь рынка «Фуднет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Константин Иванов рассказал РИА «Новости», что почти треть от всего объема продуктов, которые попадают на прилавки с поля, в итоге отправляется на свалку.

«На утилизацию в ретейле и перевозке от поля до прилавка обычно уходит около 30% от всего объема продукции. Это очень много, поэтому любые решения, которые будут направлены на то, чтобы этот объем сократить, очень актуальны», — сказал Иванов.

Он отметил, что фудшеринг (распределение продуктов питания с истекающим сроком годности. – «Газета.Ru») не сможет всерьез переломить ситуацию, потому необходимо поддерживать и другие инициативы. Ключевая проблема, по мнению эксперта, кроется в перепроизводстве товаров.

«Оптимизация логистики и сбыта возможна в результате широкого внедрения систем прослеживаемости с помощью сбора данных с датчиков, сенсоров и цифровых меток на всех этапах хозяйственного оборота, начиная с сырья. Предиктивная аналитика позволит понимать необходимые объемы производства и оптимально формировать заказ», — добавил Иванов.

В июле ретейлер X5 Group совместно с организацией «Фудшеринг» и фондом продовольствия «Русь» запустила пилотный проект фудшеринга.

Ранее также сообщалось, что Минпромторг России поддержал программу фудшеринга для помощи малоимущим.