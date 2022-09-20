Власти Германии планируют «закрыть дыру» поставками газа из ОАЭ и Катара

Хабек допустил, что канцлер ФРГ Шольц может договориться о поставках газа из Катара и ОАЭ

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Reuters

Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек на пресс-конференции в Любмине заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию, чтобы договориться о поставках сжиженного природного газа. Об этом сообщает Bloomberg.

«Таким образом, мы закроем дыру, которую прорвало отсутствие российского газа», — сказал он.

Отмечается, что Шольца будет сопровождать бизнес-делегация, однако ее состав не раскрывается.

«Сделка с ОАЭ может стать стимулом для Шольца, поскольку правительство изо всех сил пытается компенсировать российские поставки <…> Чиновники все больше обеспокоены отключениями электричества и нормированием электроэнергии этой зимой», — говорится в статье Bloomberg.

Хабек также уточнил, что правительство ФРГ ведет переговоры о поставках газа с различными странами, в том числе и африканскими.

В конце августа глава Минфина Германии Кристиан Линднер рассказал, что с Катаром и другими странами не удается достичь соглашения о поставках, так как зарубежные партнеры рассчитывают только на долгосрочные соглашения.

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