Власти Германии планируют «закрыть дыру» поставками газа из ОАЭ и Катара

Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек на пресс-конференции в Любмине заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит ОАЭ, Катар и Саудовскую Аравию, чтобы договориться о поставках сжиженного природного газа. Об этом сообщает Bloomberg.

«Таким образом, мы закроем дыру, которую прорвало отсутствие российского газа», — сказал он.

Отмечается, что Шольца будет сопровождать бизнес-делегация, однако ее состав не раскрывается.

«Сделка с ОАЭ может стать стимулом для Шольца, поскольку правительство изо всех сил пытается компенсировать российские поставки <…> Чиновники все больше обеспокоены отключениями электричества и нормированием электроэнергии этой зимой», — говорится в статье Bloomberg.

Хабек также уточнил, что правительство ФРГ ведет переговоры о поставках газа с различными странами, в том числе и африканскими.

В конце августа глава Минфина Германии Кристиан Линднер рассказал, что с Катаром и другими странами не удается достичь соглашения о поставках, так как зарубежные партнеры рассчитывают только на долгосрочные соглашения.