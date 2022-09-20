«Известия»: в Казахстане задерживают российские грузовики с товарами из Европы

Российские грузовики с товарами из Европы начали задерживать в Казахстане. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП).

«Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге», — сообщил представитель ассоциации.

В АСМАП отметили, что документы у водителей изъяли и они никуда не могут уехать. «Известия» уточняют, что речь идет о транзитной перевозке товаров из Европы. Из ЕС их направляют на белорусскую границу, а после этого в Казахстан.

По данным Минтранса, власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительных документов на грузы, выданных не отечественному, а предшествующему перевозчику, то есть компании из ЕС, однако отмечается, что данные структуры не передают документы друг другу. Кроме того, по сведениям АСМАП, новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном сообщении.

В Ассоциации призвали российских предпринимателей временно воздержаться от транзитной перевозки до разрешения ситуации.

Накануне канцлер юстиции Финляндии Туомас Пеюсти заявил о необходимости создать национальное законодательство, запрещающее въезд в страну российских граждан.