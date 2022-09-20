Опрос показал, что бельгийцы сократили потребление электричества и газа

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64% жителей Бельгии опасаются, что не смогут оплачивать счета за электроэнергию в ближайшие месяцы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного бельгийским изданием LeSoir, телеканалом RTL и компанией Ipsos, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, восемь опрошенных из десяти признались, что сократили потребление электричества, газа и топлива для обогрева домов. Порядка 40% опрошенных граждан Бельгии сообщили, что вынуждены использовать свои сбережения или брать деньги в долг, чтобы оплачивать счета.

Каждый третий респондент заявил, что был вынужден сократить расходы на здоровье из-за высоких цен на энергию. Больше трети (37%) бельгийцев не рассчитывают на помощь чиновников в решении энергетических проблем.

Отмечается, что опрос проводился до объявления мер по поддержке граждан. Новые инициативы должны помочь сэкономить до €200 наименее защищенным слоям населения. Местная пресса посчитала такие шаги недостаточными и раскритиковала действия властей.

В начале сентября премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что жителям страны придется пережить «пять-десять» трудных зим перед отказом от ископаемого топлива.

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