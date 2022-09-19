Премьер Албании Рама назвал положение Сербии выгодным из-за позиции по российскому газу

Премьер-министр Албании Эди Рама в интервью немецкому изданию Spiegel назвал положение Сербии выгодным из-за позиции страны по российскому газу.

По его словам, Сербия следует внешнеполитическим традициям Югославии, которая не присоединилась ни к одному из блоков во время холодной войны. Власти Сербии хотят признания повсюду — «в Вашингтоне и Брюсселе, в Пекине и Москве».

«Что касается российского газа, то я должен, конечно, сказать, что Сербия находится в хорошей компании», — заявил Рама.

Ранее министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович говорила, что сербские власти готовят совместно с руководством США соглашение о сотрудничестве в области энергетики, в том числе о строительстве новой ГЭС на Дунае. Она добавила, что соглашение готовилось больше года.