Премьер Албании Рама назвал положение Сербии выгодным из-за позиции по российскому газу

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Hektor Pustina/AP

Премьер-министр Албании Эди Рама в интервью немецкому изданию Spiegel назвал положение Сербии выгодным из-за позиции страны по российскому газу.

По его словам, Сербия следует внешнеполитическим традициям Югославии, которая не присоединилась ни к одному из блоков во время холодной войны. Власти Сербии хотят признания повсюду — «в Вашингтоне и Брюсселе, в Пекине и Москве».

«Что касается российского газа, то я должен, конечно, сказать, что Сербия находится в хорошей компании», — заявил Рама.

Ранее министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович говорила, что сербские власти готовят совместно с руководством США соглашение о сотрудничестве в области энергетики, в том числе о строительстве новой ГЭС на Дунае. Она добавила, что соглашение готовилось больше года.

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