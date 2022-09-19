Один из ведущих вузов Франции, университет Страсбурга закроется зимой на две недели для экономии электроэнергии. Об этом сообщается на сайте университета.

По словам ректора университета Мишеля Денекена, вуз принял план экономии затрат на электроэнергию, который позволит сократить их на 10%.

«В момент энергетического кризиса, когда цены на электроэнергию стремительно растут каждый день, мы приняли меры, чтобы на 10% сэкономить затраты на энергию», — поделился Денекек.

Сообщается, что руководство вуза внесло изменение в расписание и продлило каникулы так, чтобы университет оставался закрытым в течение двух недель. Кроме того, отопление в помещениях вуза дадут как можно позже, а отключат как можно раньше.

Ранее стало известно, что Франция не собирается отключать газ в домохозяйствах из-за дефицита энергии, но будет вынуждена это делать на предприятиях, если зима будет очень холодной.