Владелец «Олейны» продал свой бизнес по переработке масличных культур в России

Американская компания Bunge, один из крупнейших в мире агротрейдеров, продала свой бизнес по переработке масличных культур в России. Завод в Воронежской области приобрел контролирующий акционер Exoil Group Карен Ванецян, сообщается на сайте фирмы.

«Продажа включает в себя завод по переработке подсолнечника в Воронеже. Завершение продажи зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов», — говорится в заявлении.

В то же время компания в настоящее время продолжает поставлять необходимые продукты питания и корма в условиях геополитической напряженности в мире. В фирме надеются, что основная продукция продолжит поступать на российский рынок и после завершения сделки по продаже активов, пояснил генеральный директор Bunge Грег Хекман.

«Благодаря более чем 25-летнему опыту Карена Ванецяна в области переработки сельскохозяйственной продукции, мы уверены, что команда продолжит успешно обслуживать клиентов», — заключил Хекман.

28 июня «Интерфакс» сообщил о намерении американского агропромышленного предприятия Bunge сократить присутствие в России, продав компанию «Бунге СНГ». Фирма владела торговыми марками подсолнечного масла «Олейна», Ideal, «Масленица». В распоряжении компании также был один из крупнейших маслоэкстракционных заводов в России.

Маслоэкстракционный завод в Воронежской области Bunge ввела в эксплуатацию в 2008 году. Инвестиции в него превысили $130 млн. Мощности предприятия рассчитаны на переработку 540 тыс. тонн сырья и производство более 200 млн бутылок подсолнечного масла в год.