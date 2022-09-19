Bloomberg: ОАЭ захотели увеличить добычу нефти сверх плана к 2025 году

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), являющиеся одним из основных конкурентов России по объемам экспорта нефти, планируют достичь показателей добычи сырья в пять миллионов баррелей в сутки уже к 2025 году. На такой уровень ближневосточная страна изначально должна была выйти только к 2030 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Энергетический концерн Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc), который добывает почти всю нефть ОАЭ, хочет иметь возможность добывать 5 миллионов баррелей в день к 2025 году. Выйти на такой уровень компания планировала только к 2030 году», — говорится в материале.

Однако данную цель будет сложно реализовать без дополнительного финансирования расходов на проект. В Adnoc объяснили ускорение темпов наращивания добычи политикой ведущих стран мира по ускоренному энергопереходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

«Поскольку мы принимаем энергетический переход и ориентируем наш бизнес на будущее, мы продолжим изучать потенциальные возможности, которые могут еще больше повысить ценность, высвободить капитал и повысить доходность», — сообщили в арабской нефтяной компании.

По словам источников, для реализации цели Adnoc обратилась к международным компаниям, которые являются партнерами на ее нефтяных месторождениях, с просьбой повысить долгосрочный уровень добычи сырья на 10% или более. В случае положительных результатов переговоров к 2025 году ОАЭ сможет существенно нарастить объемы выработки нефти, заключает Bloomberg.

19 сентября газета The Times of India со ссылкой на источники в индийском Минторге сообщила, что азиатская страна сэкономила с февраля 2022 года $439,7 млн на импорте из России нефти со скидкой. В общей сложности за последние полгода индийские государственные и частные компании закупили около 62,5 млн баррелей российского сырья. При этом объемы ввоза увеличились многократно по сравнению с показателями 2021-го.