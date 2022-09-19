Платежная система «Мир» объяснила отказ турецких банков от работы с российскими картами

Зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение — проводить операции с российскими картами или нет. В связи с этим турецкие банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт «Мир» на территории страны, имеют право отклонять операции по картам попавших под западные санкции банков, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе платежной системы «Мир».

«Некоторые турецкие банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт «Мир» на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по картам находящихся под блокирующими санкциями российских банков», — объяснили в пресс-службе платежной системы.

Схожее объяснение прекращения работы ряда турецких банков с российскими картами высказали и в Центробанке. При этом в пресс-службе валютного регулятора отметили, что продолжают работу над расширением географии использования платежной системы «Мир».

«Зарубежные партнеры сами принимают решение по открытию своей инфраструктуры для приема карт «Мир». При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт «Мир», — заявили в ЦБ.

19 сентября два крупных турецких банка — Isbank и Denizbank — перестали проводить финансовые операции с картами «Мир». Причиной стало опасение банков попасть под санкции Министерства финансов США, которое предостерегало зарубежные организации от содействия России в обходе западных санкций.

У пользователей карт «Мир» также возникли трудности со снятием турецких лир с карт «Мир» в банкоматах Isbank и Denizbank. При попытках снять валюту в Denizbank машины сообщали об ошибке подтверждения операции и возвращали карту. Банкоматы Isbank стали отказывать владельцам карт «Мир» в выдаче купюр, ссылаясь на «превышение суточного лимита».