Банкоматы турецкого Denizbank перестали выдавать лиры с российских карт «Мир»

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Частный банк Denizbank перестал выдавать турецкие лиры с банковских карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает ТАСС.

При попытке владельца карты «Мир» получить лиры банкоматы Denizbank сообщают об ошибке подтверждения операции и возвращают карту.

19 сентября проблемы получить наличные средства с карты «Мир» возникли также в банкоматах другого крупного турецкого банка — Is bankasi. При попытке снять турецкие лиры система стала отказывать в выдаче купюр, ссылаясь на «превышение суточного лимита».

В тот же день о приостановке турецким банком Is Bankasi проведения финансовых операций с картами «Мир» сообщил телеканал Halk TV. Причиной стало нежелание организации попасть под санкции Минфина США. Американское ведомство ранее предостерегало зарубежные банки от содействия России в обходе западных санкций.

Аналогичные риски вынудили еще два крупных банка Турции приостановить операции с российской платежной системой, в их числе оказались isbank и DenizBank. При этом в «Денизбанке» сообщили также о приостановке проведения рублевых расчетов.

О риске массовых отказов зарубежных банков работать с картами «Мир» предупреждал 16 сентября и управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев. Угроза запрета на проведении долларовых операций для попавших под американские санкции зарубежных банков, по его мнению, должны перевесить выгоду от расчетов с использованием российской платежной системы.

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