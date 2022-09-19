Турецкие isbank и DenizBank приостановили операции с российскими картами «Мир»

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DenizBank

Турецкие банки isbank и DenizBank вслед за Is bankasi прекратили проведение финансовых операций с российской платежной системой «Мир». Об этом сообщают РИА «Новости».

«16 сентября было принято решение о прекращении обслуживания карт «Мир», — заявили в справочном центре isbank.

Собеседник добавил, что эта мера была принята из-за возможного включения турецких банков в санкции Министерства финансов США. В ведомстве ранее предостерегли зарубежные финансовые организации от взаимодействия с картами «Мир» за пределами России.

«Операции по карте «Мир» и связанные с российской валютой, в нашем банке не осуществляются, карты не принимаются банкоматами», — сообщили в службе поддержки клиентов DenizBank.

19 сентября телеканал Halk TV сообщил о прекращении работу с российской платежной системой «Мир». Это решение также было продиктовано нежеланием турецкого банка попасть под санкции Министерства финансов США.

16 сентября о тенденции прекращения работы зарубежных банков с Национальной системой платежных карт (НСПК), являющейся оператором системы «Мир», говорил и управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев. По его мнению, негативные последствия для банков окажутся существенно выше, чем доход от операций с российскими картами. Ведь в случае попадания организации под санкции США та не сможет больше осуществлять долларовые операции.

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