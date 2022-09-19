Глава ВЭБ.РФ Шувалов: в банковском секторе может сложиться ситуация «латентного» кризиса

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов защитил диссертацию на соискание степени доктора юридических наук. В исследовательской работе он допустил возникновение в банковском секторе скрытого или «латентного» кризиса из-за продолжения работы организаций с низким качеством активов, сообщает РБК.

Шувалов отметил, что в настоящее время стоит рассмотреть изменение подхода к получению банками лицензий на работу. По его словам, количественные лимиты в оценке финансовых организаций исчерпали себя.

«Вероятно, в сложившейся ситуации следует пересмотреть весь механизм банковского надзора <....> Надзорный орган в рамках формального (количественного) подхода рискует получить информацию о проблемах в деятельности банка слишком поздно, то есть когда он уже не может принять эффективных корректирующих мер, поскольку проблемы банка приобрели необратимый характер», — говорится в диссертации.

Шувалов считает необходимым создать систему надзора, которая будет направлена «на оперативное выявление проблемных аспектов в работе кредитных организаций». Такой подход поможет выявить проблемы финансовых организаций до наступления кризисной ситуации.

«Основной акцент в развитии банковской системы следует сместить в сторону мониторинга макроэкономической ситуации, выявления дисбалансов в денежно-кредитной сфере и разработки мероприятий по предотвращению так называемых системных рисков», — заключил Шувалов.

19 сентября глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов предложил изменить в законе определение предпринимательства. Во время защиты докторской диссертации он заявил, что предприниматели — «передовой класс», способный «побуждать экономическую систему к развитию».

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