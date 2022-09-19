Еврокомиссар пожаловался, что Венгрия заморозила активов РФ всего на 3 тысячи евро

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Marko Djurica/Reuters

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил французскому телеканалу LCI, что Венгрия заморозила российские активы на сумму 3 тыс. евро в то время, как другие страны отчитались о заморозке на миллиарды евро.

«На сегодняшний день в Европе мы заморозили 14,5 млрд евро. Но 90% из этой суммы приходится на шесть государств, то есть надо работать с остальными, которые либо не заморозили, либо не сообщили об этом… Могу привести пример Венгрии, где было заморожено всего 3 тыс. евро с небольшим», — поделился Рейндерс.

Он добавил, что больше всего российских активов заморозила Бельгия. Там сумма оставила 3,5 млрд евро. Также более 1 млрд евро заморозили Германия, Австрия, Люксембург и Ирландия.

Еврокомиссар по вопросам юстиции уточнил, что речь идет об активах российских физических и юридических лиц, находящихся под санкциями.

Ранее сообщалось, что Польша, Эстония, Литва и Латвия перестали пускать россиян с 00:00 19 сентября.

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