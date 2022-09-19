Кабмин Украины постановил отправить в Эфиопию и Сомали 50 тысяч тонн бесплатного зерна

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Vincent Mundy/Reuters

Кабинет министров Украины бесплатно отправит 50 тыс. тонн зерна в голодающие страны Африки. Информация об этом содержится в соответствующем постановлении украинского правительства.

Уточняется, что акционерное общество «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» выделит зерно из своих запасов, а затем резервный фонд государственного бюджета возместит компании 420 млн гривен (около 683 млн рублей). Согласно тексту постановления, пшеница будет отправлена в Эфиопию и Сомали.

Отмечается, что оплата транспортировки зерна из Одесского морского торгового порта за счет средств международных организаций и дальнейшие логистические вопросы должны быть согласованы МИД Украины с ООН.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «уродливым» решение Евросоюза снять ограничения на поставки российского зерна и удобрений только для стран Европы.

Сообщалось также, что Турция и ООН прорабатывают механизмы вывода российского зерна на мировые рынки.

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