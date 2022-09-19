Сербия готовит с США соглашение о стратегическом сотрудничестве в энергетике

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Darko Vojinovic/AP

Министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила, что власти Сербии готовят совместно с руководством США соглашение о сотрудничестве в области энергетики, в том числе о строительстве новой ГЭС на Дунае. Об этом она сообщила журналистам, передает РИА «Новости».

«Сербия находится в начале энергетического перехода, и нам требуются опыт и знания тех, кто в этом процессе опережает нас, если хотим увеличить производство чистой энергии и достичь энергетической безопасности», — сказала она.

По ее словам, соглашение готовилось больше года.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США приняли во внимание заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что его республика не нуждается в иностранных военных базах. Об этом он сообщил на брифинге.

Вучич во время своего визита в Брюссель заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что Сербии не нужны иностранные военные базы.

Журналисты задали главе государства вопрос, думает ли он об открытии российской военной базы на сербской территории.

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