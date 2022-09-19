AIPM: зарубежные компании захотели вернуться к клиническим исследованиям в России

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Некоторые зарубежные фармацевтические компании намерены вернуться к клиническим исследованиям в России. Слова исполнительного директора Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимира Шипкова приводят РИА «Новости».

«Есть некие обнадеживающие признаки того, что некоторые компании в общем-то стараются как-то вернуться к теме клинических исследований в России», — заявил Шипков.

Как отметил он, Минздрав России обратился с соответствующим письмом во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). В целом представители российского фармацевтического рынка готовы к обсуждению возобновлений клинических исследований со стороны зарубежных компаний.

«Мне как-то Михаил Альбертович (Мурашко, министр здравоохранения РФ — «Газета.Ru») этот вопрос задавал. Мы договорились, что это вопрос совместных усилий <…> Мы готовы к обсуждению», — заключил Шипков.

В ходе выступления на форуме «Биотехмед» первый заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков сообщил, что большинство зарубежных фармпроизводителей приостановили проведение клинических исследований в стране. При этом иностранные компании продолжают поставки лекарственных препаратов в Россию.

16 сентября Spiegel со ссылкой на данные Ассоциации фармацевтов Германии сообщил об угрозе срыва поставок в страну более 250 видов важных видов лекарств. Это обусловлено отказом одного из производителей. Под угрозой срыва оказались не только дорогостоящие нишевые виды препаратов, но и самые распространенные, включая обезболивающее Ибупрофен.

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