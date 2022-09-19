Минэкономики ФРГ не ожидает, что «Северный поток — 2» поможет энергобезопасности Германии

Министр экономики ФРГ Робер Хабек заявил, что «Северный поток — 2» не сыграет свою роль в энергобезопасности Германии в ближайшем будущем. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Согласен, пока что не предвидится сценария, при котором «Северный поток — 2» сыграл бы свою роль в энергетической безопасности Германии», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее покупатели российского природного газа в Германии возобновили подачу заявок на поставки по газопроводу «Северный поток-1».

Уточняется, что это происходит впервые после того, как газопровод был закрыт на техобслуживание около трех недель назад. По данным агентства, сами заявки являются запросами на поставку газа, но они не говорят о том, что топливо действительно течет по системе.

В начале сентября энергетическая компания «Газпром» сообщила о полной остановке транспортировки газа по «Северному потоку» на неопределенный срок из-за возникших замечаний относительно работы оборудования.

На фоне сложностей с поставками российского топлива в европейские страны биржевые цены на него устремились к рекордным показателям.