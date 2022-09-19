Во Франции допустили точечные отключения электричества зимой из-за экономии

Франция не собирается отключать газ в домохозяйствах из-за дефицита энергии, но будет вынуждена это делать на предприятиях, если зима будет очень холодной. Об этом в эфире телеканала France Info заявила президент французского Комитета по регулированию энергетики (CRE) Эммануэль Варгон.

«В случае с электричеством, когда мы используем все возможные меры по сокращению потребления, мы можем столкнуться с самыми тяжелыми случаями, то есть точечными отключениями на несколько часов в относительно небольшом масштабе», — отметила Варгон.

По ее словам, такие меры будут крайними и самыми исключительными, то есть сценарий точечного отключения нельзя назвать невозможным. Однако он будет проводиться лишь в определенных случаях.

Она добавила, что при дефиците энергии предприятия и домохозяйства получат уведомления о том, что необходимо уменьшить потребление электричества и газа. Если же это не поможет, то в силу вступят точечные отключения. Но они будут касаться лишь предприятий.

17 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы предотвратить «зимний хаос» и бесконтрольные перебои. Отмечается, что сетевой оператор Франции практически остался без возможностей для поддержания электроснабжения, и компания объявила «красную» тревогу.