Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон объявил о своем увольнении

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Gleb Garanich/Reuters

Гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон написал в социальных сетях о своем увольнении с занимаемой должности.

Макогон рассказал, что, пока он находился в командировке, наблюдательный совет учредителя «Оператора ГТС» — «Магистральных газопроводов Украины» — принял решение о его увольнении четырьмя голосами против одного.

«Пока не понял по каким причинам», — написал Макогон, называя это решение «очень безответственным», и указывая на то, что оно «ставит под угрозу энергетическую безопасность страны».

В конце августа временная специальная комиссия украинской Верховной рады по предварительному рассмотрению вопросов, которые могли привести к кризисным явлениям на энергетическом рынке страны, рекомендовала, так как ОГТСУ находится в кризисной ситуации по части финансов. Оператор не выполнил инвестиционную программу, а также есть подозрение, что сотрудники могли манипулировать данными информационной платформы о суточной балансировке. Из-за этого компания ОГТСУ потеряла около 3 млрд гривен (более $81,3 млн или почти 4,9 млрд рублей).

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